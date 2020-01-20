По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправная печь

Вечером 17 января в селе Овсянниково Ковровского района Владимирской области случился пожар в частном жилом доме. По информации МЧС России по Владимирской области, в результате происшествия погибла хозяйка дома.Несмотря на то, что пожарные приехали по вызову спустя 8 минут от звонка на пульт МЧС, к этому моменту деревянное здание было полностью охвачено пламенем.Четверо жителей постройки успели самостоятельно выбраться из горящего здания, но хозяйка решила вернуться, чтобы спасти козлят. Забежав внутрь, она уже не смогла выйти из дома.Площадь пожара составила 160 квадратных метров. Его удалось потушить усилиями 13 человек и 5 машин. По предварительным данным, причиной возгорания могла послужить неисправная печь.