20.01.2020

2020-01-20 19:45:04

Знаменитый Фёдоровский клад передан государству

"Федоровский клад" передан на временное хранение Владимиро-Суздальскому музею- заповеднику. Сегодня состоялась его официальная передача с участием сотрудников Министерства культуры и генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой.

1479 монет и 5 слитков полтин из серебра. Клад обнаружен на поле близ деревни Федоровское Юрьев-Польского района Владимирской области. Отсюда и название клада "Федоровский". Клад передали на временное хранение Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. По словам его генерального директора Светланы Мельниковой, подобные клады встречаются крайне редко. По количеству и датировке его можно разве что сравнить с мордовским, найденным в 50-60-ые годы прошлого столетия.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это полторы тысячи предметов, среди которых находятся монеты 14-15 века исторически связанных с Владимиро-Суздальской землей. Это Суздальско-Нижегородское княжество, Московское княжество, с ярославской земли и так далее».

У клада - детективная история. Его конфисковали у черного копателя в ноябре 2016-го. Тогда он успел продать около 300 монет. Три года назад место находки обследовали археологи. Они нашли еще 523 монеты. Повезло, что черный археолог не успел продать 5 предметов, которые представляют особую ценность. Уникальные рубленые гривны с клеймом.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Это серебряные слитки, которые использовались еще во времена новгородские, как форма оплаты при всевозможных покупках и эти слитки иногда рубились на кусочки. Кстати, отсюда появилось сегодня так хорошо нам знакомое слово рубль».

Таких слитков с клеймом в России - всего около 32, из них 2 найдены недавно под Юрьев-Польским. Для Владимиро-Суздальского музея - это большое событие. Это первый подобный экспонат.

Николай Чернышев, руководитель управления Министерства культуры РФ по ЦФО: «Мы присутствуем при одном формальном акте этой передачи. Этому предшествовала большая работа. Это правоохранителей, большая работа исследовательская археологов. Сейчас эти предметы возвращаются в научный оборот. Впоследствии, когда они будут музеем изучены, находясь на временном хранении, они вернутся и в культурный оборот. И я надеюсь, что они станут достойным дополнением тех экспозиций, которые имеются».

Светлана Мельникова надеется, Федоровский клад обретет в музее постоянную прописку. Если минкульт примет такое решение, в музее откроют нумизматический кабинет, в котором появится новая экспозиция "Кладовая кладов".

Вера Куликова. Александр Голубев.

«Вести-Владимир»