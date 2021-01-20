"Владимирская ракета" - на вынужденной паузе. Соревновательной. Но Алексей Слепов по-прежнему каждый день на лыжне.

Знаменитый владимирский биатлонист Алексей Слепов - чемпион Европы и России - пропускает важнейшие соревнования сезона. Причина простоя - дисквалификация. Спортсмен не скрывает: он в поисках работы. Как он оценивает новый жизненный этап? Об этом на тренировке в парке "Дружба" Алексей Слепов рассказал нашей коллеге Марии Платанюк."Владимирская ракета" - на вынужденной паузе. Соревновательной. Но Алексей Слепов по-прежнему каждый день на лыжне. Надо держать себя в форме. А вот турниры спортсмен в ближайшем будущем пропустит. Причина - дисквалификация антидопинговым агентством РУСАДА. У Алексея накопилось три предупреждения - так называемых "красных флажка". 3 раза его не оказалось на месте, указанном в программе обязательного тестирования. В итоге - пропущены допинг-пробы.- Если честно, первый раз они меня простили, и на всю страну объявили, что не виноват был, но буквально через неделю-полторы они сказали, что ты чуть виноват по другой ситуации, которая была накануне этого дня, когда шепероны приезжали, ревизорыАлексею Слепову - 34. В профессиональном спорте - два десятка лет. Алексей - мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта по биатлону, обладатель кубкаIBU- большого хрустального глобуса. Чемпион Европы, чемпион России. О новых рекордах пока не думает. Возможно, реализует себя как тренер. Кстати, недавно спортсмен вернулся из Рыбинска, где тренировал лыжников-любителей. И почитатели его спортивного таланта, и коллеги знают: Слепов - невероятный трудоголик. К цели он всегда шёл упорно. На любых дистанциях. Жизнь, в принципе, иногда напоминает лыжню.Бывают спуски, бывают подъёмы, иногда крутые повороты. Сейчас неожиданный поворот. - Как ты сам оцениваешь этот этап? - Он для меня неожиданный. Карьера пошла на спуск резко. Подъём будет, вероятно, когда устроюсь на новую работу.Чем займётся Алексей Слепов в период "соревновательного простоя"? Алексей подчёркивает: решить вопрос с работой нужно в ближайшее время. Потенциальные вакансии для чемпиона есть. Вопрос один - остаться в родном регионе или работать, к примеру, наставником вахтово?- Поступило очень много предложений, связанных со спортом, с руководящими должностями, предложения поступали и из Владимирской области, из Москвы, и даже из Ухты.По словам Алексея, он вел переписку с РУСАДой. Последнее письмо от сотрудников агентства пришло недавно. А вот официальное решение затягивается. РУСАДА, кстати, лишена лицензии. Завершать карьеру дисквалификацией не хочется. Впрочем, силы идти дальше есть. Нынешнее же времяСлепов намерен использовать максимально эффективно.- Ну, конечно, я не веду речь о завершении карьеры, я, возможно, её приостановлю. На какое время? Решит суд в Москве. Вероятно, это будет до двух лет, может быть и раньше меня простят немножко15 километров за 30 минут. Его обычный показатель. И замедления, несмотря на сложности, не будет. Это просто новый этап. Из которого Алексей Слепов уже извлёк и профессиональные, и личные уроки.Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"