Служба документационного обеспечения управления уже на протяжении более двухсот лет остается ключевым звеном в структуре МВД России.

Служба документационного обеспечения управления уже на протяжении более двухсот лет остается ключевым звеном в структуре МВД России, продолжая функционировать и совершенствовать свою деятельность.В настоящее время, в условиях увеличивающегося объема используемой информации, наряду с задачей упрощения аппарата управления, сокращения документооборота, устранения формализма и бюрократизма возрастает значение научной организации делопроизводства.Повышение роли документированных сведений в управленческих процессах, внедрение новейших информационных технологий, создание общегосударственных систем переработки информации в условиях научно-технического прогресса требуют не только совершенствования самих форм управленческих документов, но и упорядочивания каждого документа в отдельности.Основными структурными подразделениями в органах внутренних дел, выполняющими функцию документационного обеспечения, являются подразделения делопроизводства и режима. Данные подразделения, независимо от их построения и численности, составляют сложный и очень ответственный аппарат. Он является, пожалуй, одним из самых активных звеньев информационной системы МВД России, поскольку не только собирает, обрабатывает, передает другим службам отраслевую информацию, но и непосредственно участвует в реализации управленческих решений. Прием и обработка поступающей корреспонденции, учет нормативных документов, контроль за их исполнением, работа с устными и письменными обращениями граждан, защита государственной тайны – все это также возложено на службу делопроизводства и режима.***В подразделении делопроизводства и режима ОМВД России по Собинскому району на протяжении 15 лет в должности Инспектора по контролю за исполнением поручений ГДиР работает Козлова Светлана Андреевна.За время работы сотрудница зарекомендовала себя ответственным, исполнительным работником, за что неоднократно поощрялась. Дома же она остается заботливой мамой, воспитывающей дочку-первоклассницу.***В разное время в ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отделе делопроизводства и режима служили Балакина М.Г., Носкова А.С., Потапенко Л.Г. Именно они внесли большой вклад в упорядочение документации, налаживание процесса документооборота. За последнее время процесс работы с документами колоссально изменился, на смену многотомным журналам пришли автоматизированные рабочие места и электронный документооборот. Сотрудникам пришлось осваивать новые технологии, которые пришли на смену журналам и картотекам.На данный момент в группе делопроизводства и режима ОМВД России по Юрьев-Польскому району проходят службу инспектор — руководитель ГдиР капитан внутренней службы Ирина Солодухина, которая трудится уже более 20 лет, и младший инспектор ГдиР сержант внутренней службы Надежда Морозова. Именно они ежедневно занимаются регистрацией всей входящей и исходящей корреспонденции, собственных издаваемых, а также получаемых правовых актов, ведут работу с обращениями граждан. К своей работе подходят с большой ответственностью и профессионализмом, всегда готовы прийти на помощь своим коллегам, среди которых пользуются уважением и заслуженным авторитетом. - В профессиональный день делопроизводства и режима системы МВД поздравляем действующих сотрудников и ветеранов подразделения и желаем своим коллегам личностного и служебного роста, всегда с легкостью справляться с поставленными задачами, семейного счастья и благополучия!» - инспектор -руководитель ГдиР Ирина Солодухина.***Гюльнара Владимировна Клопцова пришла работать в ОМВД России по Суздальскому району в 2003 году, заняв должность секретаря следственного отделения. Через 3 года она заняла другую должность – младшего инспектора группы делопроизводства и режима (ГДиР). С июня 2016 года Г.В. Клопцова возглавляет ГДиР в должности инспектора-руководителя. В настоящее время инспектор-руководитель группы делопроизводства и режима является уже старшим лейтенантом внутренней службы.Круг обязанностей Г.В. Клопцовой и двух её помощниц (младших инспекторов ГДиР прапорщика внутренней службы Анны Евгеньевны Якуниной и младшего сержанта внутренней службы Ксении Сергеевны Кирилловой) весьма обширен и ответственен. Сотрудники ГДиР регистрируют множество различных документов, а также обращений граждан, ведут интенсивную переписку с другими подразделениями УМВД, прокуратурой, органами федерального и местного самоуправления…Эта деятельность чётко регламентирована, проводится в жёстко определённые сроки, требует высокой квалификации.ГДиР работает высокопрофессионально. Деятельностью довольны и стражи порядка, и граждане. И в этом, конечно же, не малый вклад Гюльнары Владимировны, которая награждена нагрудным знаком «Отличник милиции», медалью «За отличие в службе» III степени, грамотами и благодарностями администраций Суздальского района и города Суздаля.***В группе делопроизводства и режима ОМВД России по Кольчугинскому району работает младший сержант внутренней службы Ольга Львова. Ольга всегда мечтала работать в полиции и в августе 2016 года девушка пришла работать в Кольчугинский Отдел.Коллеги характеризуют Ольгу только с хорошей стороны, отзываются о ней как о грамотном, добросовестном сотруднике, мастере своего дела.По словам Ольги, лучший отдых после непростых служебных будней – время, проведенное с маленькой дочкой. В профессиональный праздник семейного тепла сотрудница желает всем своим коллегам.