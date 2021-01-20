В этом году из-за пандемических ограничений он проходил в онлайн-режиме.

Сегодня во Владимиренаградили победителей юбилейного, 10-го, забега Дедов Морозов. В этом году из-за пандемических ограничений он проходил в онлайн-режиме. Участие в нем приняли 900 владимирцев.«Самым юным Дедом Морозом» и «Самой юной Снегурочкой» в этом году стали Владимир Смекалов (3 года) и Сапожкова Дарья (2 года).В номинации «Самый опытный Дед Мороз» победителем признан неизменный участник ежегодных новогодних забегов Анатолий Митрофанов. «Самой опытной Снегурочкой» стала воспитатель детского сада №100 Елена Смирнова.Победа в номинациях «Самый нарядный Дед Мороз» и «Самая нарядная Снегурочка» присуждена Александру Смирнову и Юлиии Моисеевой.В номинации «Самая спортивная семья» победила семья Виноградовых.Самый креативный видеоролик представила команда детско-юношеского центра «Клуб» ( Максим Пастухов и Полина Рыжова).Самый длинную дистанцию, 20,91 км (на основании трекинга), пробежали участники команды СШОР №3 по лыжным гонкам и биатлону им. А.А. Прокуророва.Также в этом году были выбраны три «случайных» победителя. Ими стали Светлана Хорошина, Евгений Медведев и Татьяна Парфенова.По подсчетам , все участники онлайн забега Дедов Морозов вместе преодолели 800 километров — столько же, сколько составляет путь от Владимира до Великого Устюга, где находится резиденция Деда Мороза.Победители сегодняполучили дипломы и подарки от администрации города Владимира.