Избранный президент США Джо Байден должен наказать главу Белоруссии Александра Лукашенко за респрессии против народа. Такого мнения придерживается профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.

Избранный президент США Джо Байден должен наказать главу Белоруссии Александра Лукашенко за респрессии против народа. Такого мнения придерживается профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.Политолог выразил надежду, что новая американская администрация не будет выстраивать отношения с Лукашенко. По мнению эксперта, Байдену необходимо ввести ограничительные меры против всех, кто причастен к "издевательствам над мирными демонстрантами" в Белоруссии.Макфол порекомендовал Вашингтону поступить неожиданно – сосредоточить внимание не на белорусских силовиках и судьях, а на тех, у кого действительно есть власть над процессами в республике. Так, новый президент США может встретиться лидером оппозиции Светланой Тихановской.Отметим, что экс-кандидат на пост главы республики уже получила приглашение в Вашингтон. Ее советник Франак Вячорка рассказал, что визит состоится в конце января. Он отметил в разговоре с , что с Тихановской хотят поговорить многие американские сенаторы и конгрессмены.Ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиции были разочарованы результатами президентских выборов и уличили руководство страны в их фальсификации. В ряде городов прошли жесткие задержания: десятки мирных демонстрантов пострадали.оправдал действия сотрудников правоохранительных органов. Президент заявил, что граждане сами провоцировали милиционеров. Кроме того, он обвинил Запад в разжигании обстановки в республике. По его словам, США и Европа хотят использовать Белоруссию для атаки на Россию.