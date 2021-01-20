За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 607 летальных исходов.

Ещё девять жителей Владимирской области скончались от коронавируса, что на один случай больше, чем днём ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с болезнью. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 607 летальных исходов.Как уточняют в Белом доме, статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 19128 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки вылечился 131 человек.