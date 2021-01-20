Обсудили вопросы оздоровления граждан с помощью продуктов питания. На «Владимирском хлебокомбинате» побывал доктор биологических наук, профессор Роберт Ильязов из Татарстана. Уже

Обсудили вопросы оздоровления граждан с помощью продуктов питания. На «Владимирском хлебокомбинате» побывал доктор биологических наук, профессор Роберт Ильязов из Татарстана. Уже много лет он занимается проблемами дефицита йода в разных областях нашей страны. К территориям, где людям не хватает йода, относится и Владимирская область. По данным исследований, рассказывает профессор, лучше всего организм человека усваивает йод,