Справедливая Россия объединяется с партиями За правду и Патриоты России. Новую политсилу удовлетворит только второе место на предстоящих выборах в Госдуму.

"Справедливая Россия" объединяется с партиями "За правду" и "Патриоты России". Новую политсилу удовлетворит только второе место на предстоящих выборах в Госдуму.Секретарь ЦК партии "За правду" Николай Новичков уверен в прохождении объединенной партии в новый состав парламента. "Единственный вопрос, над которым мы будем работать, это место, которое мы займем на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся", – приводит слова политика РИА Новости.Новичков пообещал, что программа новой политсилы изменится, в ней появятся новые лидера и лица. Объединенная партия намерена дать бой конкурентам и стать как минимум второй влиятельной силой в восьмом созыве Государственной Думы, сказал он.По его словам, результат на сентябрьском голосовании должен быть сопоставим с итогами выборов для партии, претендующей на первое место. Результаты оппозиционных политсил на выборах 2016 года Новичков назвал "неинтересными".Представитель партии "За правду" уверен, что появление новой влиятельной политсилы создаст условия для более устойчивого развития страны.