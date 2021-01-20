Из 21 руководителя к ВКС подключился только глава Кольчугинского района.

Сегодня в администрации Владимирской области было сорвано совещание с главами муниципалитетов, которое планировалось посвятить итогам реализации нацпроектов в 2020 году. Из 21 руководителя к ВКС подключился только один – глава Кольчугинского района.Губернатор Владимир Сипягин отметил, что разговор со вторыми лицами городов и районов не имеет смысла.«Остальные делегировали заместителей, которые не принимают самостоятельные решения и не несут личной ответственности. Руководитель Ассоциации муниципальных образований области в очередной раз не откликнулся на приглашение к обсуждению проблем», - прокомментировал Владимир Владимирович отсутствие коллег.Перед тем, как покинуть совещание он передал «привет» всем «прогульщикам» и пояснил, что они игнорируют обсуждение вопросов и задач, которые ставит перед регионом президент РФ Владимир Путин.Продолжил вести видеоконференцию заместитель губернатора Александр Ремига, который доложит губернатору об итогах обсуждения.