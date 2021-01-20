Депутаты Государственной Думы единогласно осудили нарушение права на свободу мирных собраний в Европе. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, политика двойных стандартов рухнула.

Депутаты Государственной Думы единогласно осудили нарушение права на свободу мирных собраний в Европе. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, политика двойных стандартов рухнула.В документе говорится, что в последнее время в ряде европейских стран, в том числе во Франции и Германии, проходят демонстрации против мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. Полиция грубо обращается с демонстрантами: применяет против них водометы и слезоточивый газ, говорится в завлении парламентариев."Используя западную риторику, можно обвинить стражей порядка в непропорциональном применении силы и жестокости, – отмечается в документе.При этом власти Германии и Франции критикуют действия белорусских правоохранителей и оправдывают агрессивную толпу, подчеркнули парламентарии."Очевидно, в Берлине и Париже полагают, что одни и те же действия органов правопорядка в европейских государствах совершаются якобы во благо демократии, а в Белоруссии влекут за собой ее попрание", – говорится в принятом депутатами документе.Дума призвала парламентариев и правительства стран ЕС придерживаться единых подходов к оценке событий у себя в стране и за рубежом и в полной мере соблюдать права граждан на мирные демонстрации.Заявление будет направлено в Межпарламентский союз, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников Содружества Независимых Государств и другие организации.Политика двойных стандартов, которой придерживались международные организации и некоторые страны, рухнула, констатировал председатель ГД Вячеслав Володин. Он призвал называть вещи своими именами. По его словам, российская делегация сейчас поедет в ПАСЕ, откуда звучат предложения, с которыми наша страна не может согласиться, поскольку они ущемляют права российских граждан."В этой связи нам правильно было бы предложить им уйти от политики двойных стандартов и руководствоваться теми подходами, которые все будут воспринимать, как новые стандарты", – сказал Володин.Новым стандартом нельзя считать разгон водометами митингующих людей в зимнее время, подчеркнул председатель ГД. Подобное поведение европейских стран он сравнил с истязанием людей в концлагерях во время Второй мировой войны. Предложение Госдумы отказаться от двойных стандартов – принципиальный вопрос, добавил спикер.