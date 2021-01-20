В свою очередь, реорганизованное предприятие ждёт приватизация.

ГУП «Владоблжилкомхоз» официально прекратил своё существование и присоединён к «ДСУ №3». Об этом свидетельствует обновлённая выписка из ЕГРЮЛ.О сращивании организаций объявили ещё в мае 2020 года. Тогда ГУП находился в предбанкротном состоянии, а на его счета был наложен арест. В августе его сняли. Чтобы закрыть долги властям пришлось продать часть имущества предприятия.Напомним, что и «ДСУ №3» ждёт реорганизация. После приватизации оно превратится в акционерное общество. Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Валерий Патанин 15 января во время пресс-конференции заверил, что предприятие будет принадлежать Владимирской области. Однако утвердить смену организационно-правовой формы ещё должно Заксобрание региона, но при этом план приватизации в областной парламент пока не внесён.