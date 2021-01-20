Автомобилистов в этом году ждет множество изменений. Существенно обновятся правила дорожного движения. Возможно даже появятся новые участники ПДД. Изменится процедура техосмотра. Сложнее

Автомобилистов в этом году ждет множество изменений. Существенно обновятся правила дорожного движения. Возможно даже появятся новые участники ПДД. Изменится процедура техосмотра. Сложнее станет сдать экзамены в ГАИ, чтобы получить водительское удостоверение.Подробнее о всех этих новшествах поговорим с нашим гостем, автоюристом Юрием Шутовым.