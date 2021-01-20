Общее число заболевших в регионе с начала пандемии - 21 823 человека.

На 20 января во Владимирской области подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом.Согласно статистике, во Владимире ковидом заболели 43 жителя. Ещё 19 инфицированных выявлено в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Петушинском, 8 - в Ковровском районах. По 7 диагнозов ковид поставили в Александровском и Вязниковском, по 5 - в Кольчугинском, Суздальском, Камешковском и Гороховецком районах. Ещё по 4 пациента с Covid-19 прибавилось в Собинском, Киржачском и Судогодском районах, по 2 - в Селивановском и Меленковском районах, 1 заболевший выявлен в Радужном.Общее число заболевших с начала пандемии - 21 823 человека. Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.