Обвиняемые ранее привлекались к ответственности за аналогичные преступления.

Жительница Емельяновского района Красноярского края лишилась денег при попытке купить щенка французского бульдога. Аферистов нашли во Владимирской области.По сообщению пресс-службы полиции по Красноярскому краю, потерпевшая сообщила, что на одной из интернет-площадок увидела объявление о продаже щенка породы французский бульдог. Во время переписки на сайте женщина отправила продавцу свой номер телефона. В ходе дальнейшего общения продавец предоставил информацию о щенке и сообщил, что необходимо внести предоплату в размере 4 тысяч рублей. Женщина осуществила перевод, после чего аферист перестал выходить на связь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска совместно с коллегами из Владимира установили владельцев банковской карты, на которую женщина перевела предоплату за собаку. Ими оказались жители Владимирской области, мужчина 1992 года рождения и женщина 1993 года рождения, которые ранее привлекались за аналогичные преступления. Злоумышленники признали свою вину и пояснили, что деньги планировали потратить на личные нужды.Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото pixabay.com.