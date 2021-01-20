В рацион школьников включаются мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб. Рыба, яйца, сыр, творог.

Во Владимире организован жесткий контроль за качеством школьного питания. Горячее питание организовано во всех 48 муниципальных общеобразовательных организациях города.С 1 сентября 2020 года все 100% учащихся 1-4 классов владимирских школ (16787 человек) обеспечиваются бесплатным одноразовым горячим строго в соответствии с Федеральным законом. На эти цели было направлено 71,5 млн рублей. В 2021 году запланированы средства в сумме 171, 7 млн рублей.Охват питанием учащихся 5-11 классов на ноябрь 2020 года составил 60,8% (21512 человек), в т.ч. 80% в среднем звене (5-9 классы) и 41% - в старшем звене (10-11 классы). Стоимость питания установлена в размере: завтрак – 40 руб., обед – 50 руб.Кроме того, в областном центре установлены городские льготы по оплате питания.Ежедневно в рацион школьников включаются мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб. Рыба, яйца, сыр, творог – 1 раз в 2-3 дня. Завтраки состоят из закуски, горячего блюда и горячего напитка, фрукта. На обед школьники получают закуску, первое и второе (горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), напиток. В качестве закуски приготовляются салаты из свежих, отварных и квашенных овощей.Во Владимире ведется ежедневный мониторинг организации питания. Особое внимание уделяется качеству используемого при приготовлении блюд сырья, соблюдению технологического режима, правил санитарии и гигиены.