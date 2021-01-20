Коммунальщики обещали ликвидировать последствия аварии и возобновить движение на всем участке дороги в течение дня.

Коммунальный провал. Сегодня жители Владимира стали свидетелями неприятного происшествия на Октябрьском проспекте. Прямо в дорожном полотне образовался метровый котлован, из которого шел пар.Как сообщили рабочие аварийной службы водоканала, провал образовался из-за порыва старой чугунной трубы с холодной водой и дальнейшего подмывания грунта. Участок дороги для проведения ремонтных работ пришлось перекрыть. Коммунальщики обещали ликвидировать последствия аварии и возобновить движение на всем участке дороги в течение дня.