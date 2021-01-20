Тревожный сигнал о загорании 4 квартир в жилом бараке поступил накануне в 21.38 из деревни Болдино.

Тревожный сигнал о загорании 4 квартир в жилом бараке поступил накануне в 21.38 из деревни Болдино.На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из под кровли дома. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. В результате пожара пострадала кровля вокруг печной трубы. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 8 человек, сообщила пресс-служба МЧС.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.