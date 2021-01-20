Йодированные продукты для здоровья населения. Доктор биологических наук Роберт Ильязов побывал на одной из ферм в Гусь-Хрустальном районе. Там выращивают особую абердино-ангусскую породу

Йодированные продукты для здоровья населения. Доктор биологических наук Роберт Ильязов побывал на одной из ферм в Гусь-Хрустальном районе. Там выращивают особую абердино-ангусскую породу коров. Мясо этих животных обладает высоким качеством. Порода отличается хорошим иммунитетом, устойчивостью и выносливостью. На ферме уже добавляют в корм животных органическую добавку, разработанную по липосомальной технологии. Роберт Ильязов, доктор биологических наук,