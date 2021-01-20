Льдина с восьмью рыбаками – тремя женщинами и пятью мужчинами – откололась от берегового припая в Макаровском районе Сахалинской области и поплыла в открытое море, передает . От берега она ..

Льдина с восьмью рыбаками – тремя женщинами и пятью мужчинами – откололась от берегового припая в Макаровском районе Сахалинской области и поплыла в открытое море, передает . От берега она успела отойти уже на полтора километра. Подошедшие лодки не смогли помочь людям из-за больших волн. В МЧС собрались снимать людей с льдины с помощью вертолета.