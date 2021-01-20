Злоумышленник, забрав ключи у потерпевшего, проник в его квартиру и тайно похитил дорогостоящие предметы гардероба и аксессуары...

«Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Гольяново г. Москвы задержан подозреваемый в квартирной краже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции с заявлением о краже обратился 36-летний москвич. По словам мужчины, возле одного из домов по Малой Остроумовской улице он упал, так как находился в нетрезвом виде. Очнувшись, он не обнаружил у себя в кармане личные документы и ключи от квартиры. Возвратившись домой, заявитель обнаружил пропажу из квартиры личных вещей. Ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний москвич. Как установлено, он подходил к заявителю якобы с целью оказания помощи. Однако при этом злоумышленник тайно похитил из кармана верхней одежды потерпевшего ключи от квартиры и паспорт. Затем отправился по месту жительства мужчины, проник в квартиру, открыв дверь имеющимся у него ключом, и тайно похитил дорогостоящие предметы гардероба и аксессуары.Следователем отдела МВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73