Как пояснили в обладминистрации, общая площадь лесничества составляет 114,6 тысяч гектаров. Проверка показала, что около 2%, а именно 2,5 тысячи, не заняты деревьями.

В конце 2020 года «Рослесозащита» Владимирской области провела инвентаризацию лесов в Гусь-Хрустальном районе. По снимкам из космоса проверено наличие на его территории вырубок и прогалин.Как пояснили в обладминистрации, общая площадь лесничества составляет 114,6 тысяч гектаров. Проверка показала, что около 2%, а именно 2,5 тысячи, не заняты деревьями.«На части из них расположены не подлежащие лесовосстановлению объекты- дороги, газопроводы, ЛЭП, болота и так далее. При этом 0,8 тысяч га земель требуют восстановления», - уточнили в департаменте лесного хозяйства.В ведомстве добавили, что в некоторых местах уже проведены подготовительные работы на 2021 и 2022 годы.