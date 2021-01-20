В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко все чаще появляется перед журналистами со своей собакой. О чем это может говорить?

В последнее время президент Белоруссии Александр Лукашенко все чаще появляется перед журналистами со своей собакой. О чем это может говорить?Впервые многие увидели белого шпица в эфире телеканала "Россия". Разговор Александра Лукашенко и журналистки Наили Аскер-заде внезапно прервал вбежавший в столовую пес. Лидер сначала посадил малыша на колени, а затем разрешил ему походить по столу.Вновь Лукашенко вышел в свет с собакой в праздник Крещения. В ролике, опубликованном в телеграм-канале "Пул первого", можно увидеть, как президент опускается в прорубь под лаянье шпица. Также там появилась видеозапись, где президент рубит дрова, а рядом с ним бегает питомец.Частое появление Александра Лукашенко с собакой прокомментировал политолог Лев Марголин. По его словам, это свидетельство полнейшего одиночества. "Я делаю вывод, что шпиц – единственное существо, которому политик может безоглядно доверять", – приводит слова эксперта издание "Белорусский партизан".Напомним, в августе прошлого года в крупных городах Белоруссии прошли акции протеста. Во время одной из них произошло неожиданное событие: Александр Лукашенко появился возле своей резиденции в бронежилете и с автоматом в руках. Рядом с ним были силовики и вооруженный сын Николай.Позднее объяснил, что пошел на такой шаг для защиты граждан. Он хотел показать, что не собирается никуда бежать и будет до последнего сражаться за страну. При этом белорусский президент не уточнил, в кого именно планировал стрелять.