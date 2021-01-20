С 1 января пенсия по старости выросла на 6,3%, до 17 443 рублей.

С 1 января пенсия по старости выросла на 6,3%, до 17 443 рублей.Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составил 6044 рубля 48 копеек. В результате индексации прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии проиндексированы на 2,6%.С 1 января материнский капитал увеличился: на первого ребенка с 466 617 до 483 881,83 рубля, на второго — с 150 000 до 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля.Также с 1 января средства материнского капитала можно потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор.