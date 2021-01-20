Перенос поездов, следующих из Нижнего Новгорода в Москву, с Курского вокзала на новый терминал отложили до 29 мая 2021 года, сообщил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов в ходе пресс-конференции 19 января.

Перенос поездов, следующих из Нижнего Новгорода в Москву, с Курского вокзала на новый терминал отложили до 29 мая 2021 года, сообщил заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов в ходе пресс-конференции 19 января.«ОАО «РЖД» внимательно отнеслось к тем предложениям, которые поступили от пассажиров и администраций Нижегородской и Ивановской областей. После обсуждений со всеми заинтересованными сторонами в интересах пассажиров и с учетом позиции губернаторов мы приняли решение отложить перевод части поездов с Курского вокзала на терминал Черкизово на конец мая», – пояснил гендиректор ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.Напомним, что 15 марта изменится график и маршрут следования ряда пассажирских поездов, проходящих через Курский вокзал Москвы. Это связано с масштабными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов. В связи с реорганизацией движения поездов в Центральном транспортном узле и для удобства пассажиров в настоящее время ведется строительство нового вокзального терминала Черкизово.Также Пегов сообщил, что часть «Ласточек» и «Стрижей» могут вернуть на Курский вокзал, но только после завершения его реконструкции, на которую потребуется несколько лет. Кроме того, перед тем как принять такое решение будет проведен опрос среди пассажиров, захотят ли те, чтобы поезда остались в «Черкизово» или вернулись на Курский вокзал.