Переоценила опасность пожара. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 39-летней жительницы Кольчугино. Напомним, там в одной из девятиэтажек загорелась

Переоценила опасность пожара. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 39-летней жительницы Кольчугино. Напомним, там в одной из девятиэтажек загорелась квартира на 6-ом этаже. При ликвидации пожара огнеборцы обнаружили возле дома тело женщины и её несовершеннолетнюю дочь. По предварительной информации, женщина неправильно оценила обстановку и приняла решение прыгнуть с балкона, надеясь таком образом спасти