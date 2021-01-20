Спасают людей от обморожений с помощью снегоходов, саней и квадроциклов. Задача сотрудников МЧС — не только тушить пожары. В зимние, морозные месяцы сотрудники тревожного ведомства

Спасают людей от обморожений с помощью снегоходов, саней и квадроциклов. Задача сотрудников МЧС — не только тушить пожары. В зимние, морозные месяцы сотрудники тревожного ведомства занимаются ещё и спасением людей от обморожения. Его, кстати, получить легко — особенно тем, кто не умеет одеваться по погоде. Навыки спасения замерзающих -сотрудники МЧС отрабатывают в полевых условиях. Чтобы