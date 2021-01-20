Чиновники обещают исправить ситуацию.

В Костроме родители студентов автотранспортного колледжа на улице Спасокукоцкого, 40 пожаловались в соцсетях на жуткий холод в аудиториях. С их слов, температура в помещениях не выше 8 градусов. Ребята занимаются в верхней одежде. Ситуация с теплом не решается уже несколько дней.В региональном департаменте образования и науки сообщают, что взяли ситуацию под контроль. Отопление дали в 10 аудиториях. Ещё в трёх занятия сейчас не проводятся. Чиновники уверяют, что дополнительно утеплили окна, установили тепловые завесы.«Вносятся изменения в расписание и организацию учебного процесса. Замеры температуры проводятся три раза в день», - прокомментировала ситуацию областная власть.Наладить теплоснабжение в учреждении обещают, когда температура воздуха за окном поднимется выше минус 8 градусов. На время ремонта колледж отключат от отопления.