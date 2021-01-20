На въездных воротах Александровской городской свалки появился баннер со словами „Закрыто для отходов“.
Н
а въездных воротах Александровской городской свалки появился баннер со словами „Закрыто для отходов“.
«Несмотря на это, наше дежурство продолжится ещё некоторое время, чтобы убедиться в окончательном закрытии свалки и действительной остановки в приеме отходов»,
сообщили в своем паблике
«Вести» связались с
компанией, где нам пояснили: «
Экоресурс”, дочернее предприятие “ЭкоЛайн”, больше не принимает отходы на Александровский полигон. Но
его
буд
у
т
обслуживать и мониторить
его
состояние.