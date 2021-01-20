УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кириенковой Елены Александровны, 03.07.1977 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кириенковой Елены Александровны, 03.07.1977 года рождения, уроженки г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 2010 года.Приметы: славянский тип внешности, глаза серо-зеленые, волосы русые, прямые, средней длины, особых примет не имеет.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93