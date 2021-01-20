Среди причин, по которым не удалось выполнить задачи на 100%, чиновники упомянули слабый контроль на местах за проведением конкурсов, поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала читателям, что 20 из 21 руководителя городов и районов области «прогуляли» совещание при губернаторе по нацпроектам. Тем временем, были утверждены итоги их выполнения в 2020 году.Итак, регион освоил 89% выделенных средств, а именно 9 млрд 844 млн рублей при плане чуть выше 11 млрд рублей. Среди причин, по которым не удалось выполнить задачи на 100%, чиновники упомянули слабый контроль на местах за проведением конкурсов, поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг.«В ряде муниципалитетов реализация «забуксовала» из-за неправильного отношения к делу. Ключевой посыл: кто виноват, тот и исправляет ситуацию. Задачи, поставленные Президентом России, должны быть выполнены, и точка», – подчеркнул глава региона.В итоге сформировался ряд проблемных проектов, средства за которые вернулись в госбюджет. Теперь необходимо найти 106 млн на завершение строительства школы на 675 мест в Камешково. В Гусь-Хрустальном районе недобросовестность подрядчика оставила жителей деревни Никулино без нового водоснабжения.«Вопросы есть и по ряду спортивных объектов: в Муромском районе и Петушках», - пояснили в обладминистрации.При этом замгубернатора Александр Ремига, который проводил совещание после ухода Владимира Сипягина, призвал коллег расторгать контракты с подрядчиками, которые затягивают сроки исполнения договоров.