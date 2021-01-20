Рано утром улица Революции превратилась в речку, - пишут местные жители в соцсетях.

ЧПв Александрове. Без воды остались жители 17 домов. Рано утром улица Революции превратилась в речку, - пишут местные жителив соцсетях.Сообщение об аварии поступило в 7:30. Из-за прорыва трубы отключена система холодного водоснабжения и остановлена работа котельной. Как сообщил начальник Управления ГО и ЧС Александровского района, насколько серьезна авария, пока сказать невозможно. До сих пор до места прорыва трубы специалистам добраться не удалось. На данный момент на месте происшествия работают 10 человек и 4 единицы техники.А жильцы подъезда в поселке Никологоры Вязниковского района получили оперативный ответ от чиновников в Интернете.Люди выложили в сеть фото своего подъезда, который, по их словам, превратился в ледяной дворец. Они предположили, что снежные сталактиты возникли из-за прорыва отопительной трубы. В комментариях под постом появился официальный ответ департамента ЖКХ области. Цитата: "В подъезде вашего дома прорвало трубу и несколько дней не могли найти подрядную организацию на данный вид работ.Сейчас подрядчика нашли, последствия аварии устраняются”.