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<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2021-v-centre-vashingtona-pered-inauguraciej-bajdena-poyavilsya-gigantskij-rossijskij-trikolor-.html" target="_blank">В центре Вашингтона перед инаугурацией Байдена появился гигантский российский триколор </a> - Вашингтон приготовился к инаугурации Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января. Перед Капитолием появились порядка 200 тысяч американских флагов, которые сложились в российский триколор.