Злоумышленница полностью признала свою вину и возместила потери бюджета.

В Гороховецком районе суд рассмотрит уголовное дело против 47-летней начальницы «Централизованной бухгалтерии учреждений культуры». Женщину обвиняют в фиктивном трудоустройстве знакомого.Выяснилось, что с 1 февраля 2018 года по 31 июля 2019 года она пристроила на работу своего друга, а его зарплату тратила на личные нужды.Общая сумма ущерба превысила 200 тысяч рублей.Как рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры, её обвиняют в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, а также в служебном подлоге. Злоумышленница полностью признала свою вину и возместила потери бюджета.