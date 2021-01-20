Первой угрожаемой зоной объявлены территории Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского района и г.Владимира, расположенные в радиусе 20 км от очагов заболевания.

Первой угрожаемой зоной объявлены территории Суздальского, Судогодского, Камешковского, Ковровского района и г.Владимира, расположенные в радиусе 20 км от очагов заболевания.14 января первая вспышка АЧС зарегистрирована в Давыдово на территории личного подсобного хозяйства одного из жителей села. В нём насчитывалось 90 свиней, всё поголовье пало. 15 января в Пенкино была выявлена вторая вспышка африканской чумы свиней, в результате которой погибло 8 животных. В обоих случаях на исследования взяты пробы биоматериала.Считается, что в этих частных подсобных хозяйствах не соблюдались ветеринарные правила содержания животных, что привело к возникновению очагов АЧС.«В настоящее время запрещён вывоз с этих территорий свиней и свиноводческой продукции, а также их реализация, проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных», – сообщил директор департамента ветеринарии Максим Тихонов.Выполнено развертывание контрольно-пропускных постов с дезбарьерми, где ведётся круглосуточное дежурство. Кроме того, обеспечен контроль соблюдения мер пожарной безопасности при утилизации биологических отходов и сельскохозяйственных строений в очаге заболевания.Напомним, заболевание вызывает вирус, который передаётся при непосредственном контакте здоровых животных с больными или павшими, с пищевыми продуктами и сырьём. А также при контакте с содержащими вирус кормами, одеждой, объектами окружающей среды, включая почву, воду, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств.Владельцам свиней при выявлении заболевших животных необходимо незамедлительно обращаться в государственную ветеринарную службу по месту содержания животных.