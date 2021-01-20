В мэрии заверили, что городские коммунальщики такими видами работ не занимаются, а жильцам многоквартирных домов предоставляется очищенная вода, соответствующая всем нормам СанПиН.
Представляясь сотрудниками «Водоканала», неизвестные мошенники ходят по квартирам и предлагают фантомные услуги по очистке воды. Аферисты пытаются продать гражданам установку дополнительных фильтров.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, лжесотрудники МУП «Костромагорводоканал» уверяют костромичей, что из крана течёт некачественная вода, но спасёт от всех бед чудодейственное оборудование, которое они готовы установить со скидкой.
В мэрии заверили, что городские коммунальщики такими видами работ не занимаются, а жильцам многоквартирных домов предоставляется очищенная вода, соответствующая всем нормам СанПиН.