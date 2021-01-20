В мэрии заверили, что городские коммунальщики такими видами работ не занимаются, а жильцам многоквартирных домов предоставляется очищенная вода, соответствующая всем нормам СанПиН.

Представляясь сотрудниками «Водоканала», неизвестные мошенники ходят по квартирам и предлагают фантомные услуги по очистке воды. Аферисты пытаются продать гражданам установку дополнительных фильтров.Как сообщает пресс-служба горадминистрации, лжесотрудники МУП «Костромагорводоканал» уверяют костромичей, что из крана течёт некачественная вода, но спасёт от всех бед чудодейственное оборудование, которое они готовы установить со скидкой.В мэрии заверили, что городские коммунальщики такими видами работ не занимаются, а жильцам многоквартирных домов предоставляется очищенная вода, соответствующая всем нормам СанПиН.