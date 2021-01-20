Девушку вывезли в Зеленоград и хотели сделать проституткой.

Ковровский городской суд рассмотрит дело о похищении 14-летней давности. На протяжении почти полутора десятков лет злоумышленнику удавалось скрываться от следствия. Мужчина находился в федеральном розыске. Задержать его удалось лишь в 2020 году.Итак, 18 декабря 2007 года он пришёл на день рождение к своему приятелю в квартиру на проспекте Брюсова. Среди гостей он приметил симпатичную несовершеннолетнюю девушку. В какой-то момент, оставшись с ней наедине, парень нанёс ей несколько ударов по голове, а потом заставил сесть с ним в машину и уехать из Коврова в Зеленоград. Обидчик планировал поселить юную ковровчанку в квартире и заставить заниматься проституцией. Однако уже через сутки пленнице удалось бежать. Вернувшись на малую родину, потерпевшая обратилась в МВДВ отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.