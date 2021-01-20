В Коврове отец едва не заколол сына. Суд признал виновным местного жителя по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в

В Коврове отец едва не заколол сына. Суд признал виновным местного жителя по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как установил суд, мужчина вместе с сыном распивали спиртные напитки дома. Между ними произошёл конфликт, родственники начали оскорблять друг друга. После этого папаша взял в руки нож,