Аномальные даже по российским меркам холода и метели обрушились на многие регионы нашей страны. Например, в Крыму температура воздуха опустилась до четырех градусов мороза. В результате ..

Аномальные даже по российским меркам холода и метели обрушились на многие регионы нашей страны. Например, в Крыму температура воздуха опустилась до четырех градусов мороза. В результате произошло уникальное природное явление – замерз самый высокий на полуострове водопад Учан-Су, передает . В других регионах дороги сковали многокилометровые заторы, аварийные службы в спешном порядке устраняют обрывы линий электропередач.