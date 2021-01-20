Препарат производства центра имени Чумакова могут зарегистрировать уже в феврале.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН направил в российское министерство здравоохранения все документы, которые необходимы для регистрации вакцины от коронавируса. Об этом во вторник, 19 января, в интервью агентству ТАСС сообщил гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.- В Министерство здравоохранения уже направили пакет необходимых документов для регистрации разработанной нами вакцины от коронавируса, - сообщил член-корреспондент Российской академии наук.Препарат станет третьей вакциной российского производства, которая получит регистрацию.