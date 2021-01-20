В ночь на 20 января на строительном рынке Славянский мир загорелся металлический ангар, передает . Площадь распространения огня составила порядка 200 квадратных метров. По предварительным ..

В ночь на 20 января на строительном рынке "Славянский мир" загорелся металлический ангар, передает . Площадь распространения огня составила порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, загорелись пиломатериалы. Прибывшие на место спасатели потушили пожар и не дали огню перекинуться на соседние здания. Данных о пострадавших не поступало.