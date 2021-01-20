Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила к 300-летию Перми поменять границы и названия районов города, передает . С такими названиями проектировать ..

Руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева предложила к 300-летию Перми поменять границы и названия районов города, передает . "С такими названиями проектировать смысловые перспективы района очень сложно", – уверена она. Пока в качестве опорных вещей выступают такие деятели советской эпохи, как Свердлов, Дзержинский и Ленин говорить о каких-либо локальных ценностях, близких каждому горожанину, не приходится.