В Петушках 28-летний владимирец до смерти избил пенсионера. Как установил суд, осуждённый подшофе решил напасть на 71-летнего дедушку. Злоумышленник постучался в дверь к пенсионеру, тот открыл

В Петушках 28-летний владимирец до смерти избил пенсионера. Как установил суд, осуждённый подшофе решил напасть на 71-летнего дедушку. Злоумышленник постучался в дверь к пенсионеру, тот открыл дверь, в этот момент молодой человек ворвался в квартиру. Парень начал бить дедушку по лицу, а потом обчистил жилище. Нападавший даже забрал у пенсионера продукты из холодильника. От закрытой