Днем 17 января возле одного из магазинов города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе стая диких собак напала на 18-летнего инвалида, передает . Молодого человека спасло то, что животных ..

Днем 17 января возле одного из магазинов города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе стая диких собак напала на 18-летнего инвалида, передает . Молодого человека спасло то, что животных отогнал случайный очевидец. Рассказывают, что это далеко не первый случай нападения собак на прохожих в городе. По факту произошедшего проводится проверка.