Похищенное имущество изъято.

В начале января в ОМВД России по Судогодскому району обратился местный житель, сообщивший, что у него пропал мобильный телефон. Полицейским потерпевший пояснил, что накануне отдыхал в компании и пропажу заметил после того, как знакомые ушли.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 37-летний местный житель.Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что воспользовался моментом, когда владелец телефона отвлекся и похитил гаджет, который впоследствии оставил для личного пользования.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 (кража).Похищенное имущество изъято.