Юным жителя района полицейские дарят светоотражающие элементы.

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району провели мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности детей на улицах.Мероприятие проводилось вблизи образовательных учреждений города, где полицейские вручали учащимся светоотражающие значки и напоминали о необходимости их использования в темное время суток, а также о правилах перехода проезжей части.Полицейские отмечали, что, благодаря светоотражающим элементам, идущий по дороге ребенок в темное время суток будет виден водителям.Родителям, сопровождающим ребят, стражи порядка напомнили о необходимости использовать ремни безопасности и специальные детские удерживающие устройства при перевозке детей.