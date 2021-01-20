Подлинность банкнот, которыми расплатился покупатель, вызвала у заявителя сомнение, и он обратился в полицию...

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Марьино г. Москвы задержан 31-летний житель столицы, подозреваемый в сбыте поддельных денежных средств.В полицию обратились представители банка, которые сообщили об обнаружении купюр с признаками подделки. В ходе проверки информации установлено, что 8 купюр номиналом 5 тысяч рублей принадлежат двоим гражданам, которые ранее получили их от неизвестного лица при продаже мобильного телефона.Позже в органы внутренних дел обратился 25-летний молодой человек. Он рассказал, что в сети Интернет разместил объявление о продаже смартфона. Ему позвонил потенциальный покупатель. Они договорились о встрече возле станции метро «Братиславская», где впоследствии незнакомец расплатился за товар десятью купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время подлинность банкнот вызвала у заявителя сомнение, и он обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель столицы.Согласно проведенному исследованию изъятые деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18