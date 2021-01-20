Агентство по лекарственным препаратам Венгрии завершило проверку вакцины Спутник V. Оно советует одобрить ее применение.

Агентство по лекарственным препаратам Венгрии завершило проверку вакцины "Спутник V". Оно советует одобрить ее применение.По мнению СМИ, это важный шаг на пути к началу поставок вакцины"Спутник V". 17 января член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско заявил, что созданный в России препарат от коронавируса способен подавить пандемию COVID-19.8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коварной инфекции только через общеевропейские переговоры. А в конце декабря появилась информация о том, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины"Спутник V".20 января стало известно, что глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев в новогодние каникулы сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V".Он отметил, "все это очень удобно" и быстро. Так, в Москве действуют 100 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно через интернет., которую разработали в Центре имени Гамалеи, стала первым в мире препаратом от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.