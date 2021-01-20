В связи с началом массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

В связи с началом массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.В регионе организована доставка граждан старше 60 лет в медицинские учреждения для проведения иммунизации, сообщает департамент социальной защиты населения Владимирской области.На официальных сайтах комплексных центров социального обслуживания населения в территориях области опубликована информация о доставке для проведения вакцинации, а также контактные данные ответственных за это сотрудников.Граждане старше 60 лет, желающие пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.