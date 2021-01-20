Чтобы добраться до работы люди вынуждены ждать необходимого маршрута по полчаса.

Эксперты регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Владимира с просьбой разобраться в ситуации, которая возникла в период январских снегопадов и морозов с общественным транспортом. Напомним, чтобы добраться до работы люди вынуждены ждать необходимого маршрута по полчаса.Больше всего в этой ситуации пострадали рядовые горожане, которые вынуждены прозябать на остановках по полчаса, опаздывать на работу, а также ехать в переполненном транспорте – какая уж тут социальная дистанция. И все это на фоне возможного . Эксперты ОНФ требуют от властей принять все меры, чтобы повлиять на сложившуюся ситуацию. Самое важное в случае поднятия стоимости проезда, чтобы качество соответствовало цене перевозки, но этого пока нет. Поэтому общественники намерены сделать все необходимое, чтобы стоимость проезда не выросла.Компании-перевозчики сообщают, что часть автобусов не выходит в рейс из-за поломок, а передвигаться по городу затрудняют мелкие ДТП. Кроме того, огромный поток негатива люди, рассерженные отвратительной работой общественного транспорта, выплескивают в соцсетях. Масла в огонь подливают и фирмы такси, которые в пиковую нагрузку в два – три раза. Если в обычный день до работы на такси владимирцы могли доехать за 200-250 руб., то теперь вынуждены выложить за поездку от 500 руб. Участились и жалобы по данным проблемам в региональное отделение ОНФ во Владимирской области.«Люди стали жаловаться в ОНФ. Наиболее острый вопрос – долгое ожидание нужного маршрута на остановках, увеличение интервала движения. Усугубляется ситуация в часы пиковой нагрузки – утром и вечером. В среднем маршрутку приходится ждать дольше на 15-20 минут. Это ненормально», - говорит глава регионального исполкома ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.В связи с этим активисты ОНФ обратились в администрацию города Владимира с призывом повлиять на качество пассажироперевозок. Ситуация с общественным транспортом на дорогах областного центра взята экспертами Народного фронта на контроль.